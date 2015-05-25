США поділяться досвідом із психологічної реабілітації бійців – сенатор

США розвиватимуть співпрацю з Міністерством оборони України та поділяться досвідом із психологічної реабілітації бійців.

Про це заявив заступник лідера Демократичної партії у Сенаті США сенатор Річард Дурбін під час зустрічі із заступником міністра оборони України Петром Мехедом у Києві, повідомляє прес-служба Міноборони.

«Дурбін запевнив представників українського оборонного відомства у подальшій підтримці та розвитку співпраці», - йдеться в повідомленні.

Також він запропонував консультативну допомогу у сфері психологічної реабілітації бійців. «США свого часу зіткнулися з проблемою організації психологічної реабілітації військових, які брали участь у бойових діях. Тож ми готові поділитися своїми напрацювання у цьому напрямку», - сказав Дурбін.