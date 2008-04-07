Хна зупинить випадіння волосся

Хна – це порошкоподібний барвник натурального походження, який одержують із кори чагарнику лавсонії.

За допомогою хни можна отримати досить широкий спектр кольорів, починаючи з мідно-рудого і закінчуючи червонувато-оранжевим.

Хна сприятливо впливає на волосся і шкіру голови, але не варто фарбувати нею волосся у випадку, якщо ти звикла до частої зміни кольору волосся (хна не змивається), якщо зовсім недавно ти робила хімічну завивку або фарбувала волосся, чи збираєшся це зробити, оскільки в цьому випадку результат фарбування хною може бути непередбачуваним.

Крім того, слід відмовитися від використання хни у випадку якщо волосся у тебе дуже світле від природи або ж якщо у тебе більше 40% сивини, інакше ти одержиш дуже яскравий, вогненний колір волосся.

Існують також маски для волосся, які допоможуть запобігти появі лупи і зупинити процес випадіння волосся.

Маска 1. Для приготування цієї маски тобі буде потрібно три-чотири чайні ложки безбарвної хни змішати з половиною склянки сухої кропиви і залити одержану суміш кип`ятком, до отримання кашоподібного стану.

У суміш (за бажанням) можна додати жовток.

Маску потрібно нанести на корені волосся і саме волосся і вкутати голову поліетиленом.

Маску слід змити через тридцять хвилин.

Маска 2. Для її приготування слід узяти безбарвну хну і розвести її гарячою водою до консистенції сметани.

До суміші додати один яєчний жовток і одну чайну ложку лимонного соку.

Після цього, нанесіть маску на волосся і залиште на десять-п`ятнадцять хвилин.