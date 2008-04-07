Науковці рекомендують лікувати ожиріння сном

За даними дослідження французьких науковців, дотримання режиму сну не лише допомагає уникнути проблем із зайвою вагою, але й заощадити кошти - адже цей метод не потребує жодних витрат.

Французька організація INSERM, що займається дослідженнями в галузі біології та медицини, виявила, що крім загальновідомих причинх надлишкової ваги - неправильного харчування й низької фізичної активності, - зайву вагу спричинює недосипання.

Науковцям вдалося простежити зв’язок між зайвою вагою та недосипанням після численних опитувань населення в семи країнах. Справа в тому, що якщо людина дві ночі поспіль спить по чотири години, у неї виробляється майже вдвічі більше гормону (греліну), відповідального за відчуття голоду, ніж лептину, що регулює вміст жиру в організмі й знижує апетит.

На прикладі американців науковці відзначили прогресуючу тенденцію до ожиріння через зменшення тривалості сну.

ICTV