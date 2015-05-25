З Миколаївської області 50 дітей переселенців й учасників АТО відправлять на відпочинок до Хорватії

З Миколаївської області 50 дітей переселенців й учасників антитерористичної операції відправлять на відпочинок до Хорватії з 16 червня по 3 липня.

Про це УНІАН повідомили в Миколаївській облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Вадима Мерікова.

Раніше облдержадміністрація направила низку листів до міст-побратимів міст області з проханням про сприяння в оздоровленні дітей вимушених переселенців і дітей учасників АТО.

Жупан Карловацької жупанії Іван Вучіч надіслав відповідного листа, в якому підтверджується їх готовність прийняти 50 дітей.

«Такий добрий жест з боку нашого міста-побратима, з боку європейської держави свідчить не тільки про підтримку, а й розуміння всім світовим співтовариством тих подій, які нині відбуваються в Україні. Від імені області я дякую Івану Вучічу і всій хорватській громаді за те, що відгукнулися і знайшли можливість оздоровити наших дітей. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю», – зазначив Меріков.