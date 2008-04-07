Українці можуть не знати, що на них випробовують ліки

Нові ліки можуть тестуватися на українцях навіть без їх відома – такого висновку дійшов журнал “Профіль ”, вивчивши ситуацію з тестуванням ліків на пацієнтах.

Рік у рік дедалі більше українців погоджуються, щоб на них випробовували нові ліки. Здорові віддають себе в жертву науці за гроші, тяжкохворі ризикують, оскільки це їх єдиний шанс одержати дорогі препарати безкоштовно, а деякі просто не знають, що на них проводять досліди.

«Буває, що пацієнтові просто приносять два конверти з пігулками і кажуть: «Ось це приймайте вдень, а це – ввечері». На запитання пацієнта: «Що це?» кажуть, що нові дуже дорогі закордонні ліки, – розповідає керівник юридичного департаменту Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів Людмила Солоп. – На жаль, більшість пацієнтів не мають в своєму розпорядженні доказів, з якими лікарів можна було б притягати до відповідальності».