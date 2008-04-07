У США боротимуться з абортами за допомогою кіно

Згідно новим правилам, в американських клініках жінкам, які вирішили перервати вагітність, показуватимуть фільм із кадрами УЗД, на якому видно її плід. Подібні правила ввели в 14 штатах, проте в деяких з них фільм стане обов`язковим лише при терміні вагітності понад 20 тижнів.

Психологи стверджують, що жінка, побачивши розвиток своєї дитини, ухвалить більш свідоме рішення . Статистика стверджує, що після перегляду тільки одна четверта вирішується на переривання вагітності.

У світі робиться від 40 до 60 мільйонів легальних абортів на рік.

Зазначимо також, що в Ріо-де-Жанейро проходить незвичайна агітація проти абортів. Так, в католицьких церквах на огляд віруючих виставляють ляльок ненароджених дітей.

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