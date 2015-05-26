Гідрометцентр попереджає водіїв про грози, град та дощі 26 травня

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, зокрема, за інформацією Гідрометцентру, 26 травня вночі у західних областях, вдень в Україні грози, подекуди град, під час гроз шквали 15-22 м/с; в західних областях місцями сильні дощі.

ДАІ закликає водіїв бути уважними та обережними за кермом, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху: «Не перевищуйте швидкість, дотримуйтесь безпечної дистанції та правил паркування, відмовтеся від ризикованих маневрувань».