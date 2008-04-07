В Україні дорожчають ліки

Нова ціна - на 90% препаратів. Навіть на ті, що придбані через державні закупівлі.

Причин кілька: загальна інфляція, зростання курсу євро, адже значну частину ліків до нас привозять із ЄС, та мінімальна компенсація за акциз. Повернути гроші держава зобов`язалася ще шість років тому. Сума - 40 мільйонів гривень. Фармацевти кажуть: нині потрібно удвічі, а той утричі більше. Тож витрати закладають у ціну препаратів.

"З літа почали зростати ціни, жодних стрибків немає, 5 відсотків, 10, якщо порівнювати з груднем, то відсотків на 20-25 деякі препарати подорожчали", зазначає завідувач аптекою Центральної міської клінічної лікарні Вячеслав ЧИКУНЬОВ.

ICTV