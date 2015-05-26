На лікуванні у закладах охорони здоров'я Міноборони перебувають понад 160 поранених

На сьогодні на лікуванні та контролі у закладах охорони здоров'я Міністерства оборони перебувають 164 військовослужбовця Збройних сил України, а також троє бійців інших військових формувань, які були поранені у ході проведення антитерористичної операції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони підполковник Оксана Гаврилюк.

Водночас, відзначила вона, 40 військовослужбовців ЗСУ у даний час перебувають на лікуванні за кордоном. Із них 18 - у Німеччині, 10 - у Румунії, інші - у Великій Британії, Польщі, Греції, Ізраїлі та Австрії.

"Загалом на даний час допомогу в лікуванні українських військовослужбовців запропонували 11 держав-членів НАТО, а також Австрія та Ізраїль", - сказала Гаврилюк.

Вона також повідомила, що опрацьовується питання про направлення на лікування поранених військовослужбовців ЗСУ до Чехії, Угорщини, Словенії, Франції, Болгарії та інших країн.

Усього ж реабілітацію за кордоном пройшли 108 військовослужбовців ЗСУ.