У протитуберкульозному санаторії Чернівців з`явилася ”Алея лікарів”

У Чернівцях закладено «Алею лікарів» на території обласного дитячого протитуберкульозного санаторію „Садгора”. У її висадці взяли участь голова Чернівецької обласної ради Іван Шилепницький, головні лікарі центральних районних лікарень області, керівники управління охорони здоров’я Чернівецької ОДА та обласних лікувально-профілактичних закладів.

Лікарі висадили на території дитячого протитуберкульозного санаторію „Садгора” 53 саджанці вічнозеленої туї. Загалом на території санаторію планується висадити понад 170 дерев.

Після того як ситуація у цьому дитячому санаторію була винесена на розгляд сесії обласної ради, депутати жахнулися від стану будівель, де десятки років не робився капітальний ремонт, відсутністю належного інвентарю та обладнання, закладом зацікавилися усі політичні сили облради. Їх представники відвідали санаторій, провели благодійні спортивні змагання з метою збору коштів для санаторію.

Санаторію було виділено кошти на ремонт та реконструкцію актового і спортивного залів, придбано меблі, інше необхідне обладнання. Голова обласної ради Іван Шилепницький публічно заявив, що бере ситуацію у цьому лікувальному закладі під особистий контроль.

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