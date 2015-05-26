Комісія МОЗ України направила на лікування за кордон 17 хворих громадян

Комісія Міністерства охорони здоров’я України направила на лікування за кордон 17 хворих громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Ігор Перегінець.

За його словами, вчора, 25 травня, на засіданні комісії МОЗ щодо направлення громадян на лікування за кордон було розглянуто 73 справи хворих (з них 35 дітей).

«За результатами засідання було прийнято рішення щодо оплати лікування за кордоном 17 осіб, з них восьми дітей на загальну суму 45 млн грн. Комісія також прийняла рішення про залишок на обліку 37-ми справ щодо хворих, коштів на лікування яких поки немає. Це близько 148 млн грн. Середня вартість лікування, враховуючи девальвацію гривні, складає 4 млн грн», - сказав Перегінець.

Він зазначив, що на лікування у закордонні клініки направляються громадяни, які не можуть отримати необхідної медичної допомоги в Україні через відсутність фахівців, законодавчі перешкоди тощо.

«До зарубіжних клінік в основному направляються пацієнти з онкогематологічними, онкологічними, нейрохірургічними, кардіохірургічними захворюваннями та вродженими аномаліями розвитку у разі неможливості надання допомоги в закладах охорони здоров'я України», - наголосив Перегінець.

Також заступник міністра поінформував, що законом про держбюджет України на 2015 рік з урахуванням внесених змін МОЗ передбачено видатки за програмою: «Лікування громадян за кордоном» на суму 203 948 9 тис. грн.

«Цього року сума збільшена порівняно з минулим роком. У 2014 році з державного бюджету на лікування за кордоном було виділено близько 52 млн грн. Майже 24 млн грн було витрачено на лікування важкохворих дітей», - сказав Перегінець.