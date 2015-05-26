За добу на Донбасі загинув один військовослужбовець, 12 зазнали поранень
14:40, 26 травня 2015Країна
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Про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві
За добу на Донбасі загинув один військовослужбовець, 12 зазнали поранень / Фото: УНІАН
За добу в зоні проведення Антитерористичної операції загинув один військовослужбовець, 12 зазнали поранень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, за минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, 12 зазнали поранень.
«Найбільші втрати сили АТО понесли в передмістях Первомайська», - додав Лисенко.
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