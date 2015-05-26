За добу на Донбасі загинув один військовослужбовець, 12 зазнали поранень

За добу в зоні проведення Антитерористичної операції загинув один військовослужбовець, 12 зазнали поранень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО полковник Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, за минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, 12 зазнали поранень.

«Найбільші втрати сили АТО понесли в передмістях Первомайська», - додав Лисенко.