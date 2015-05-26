МОЗ продовжує закуповувати ліки за корупційними схемами минулих років

У Міністерстві охорони здоров’я України процедура закупівлі ліків за кошти державного бюджету відбувається за корупційними схемами минулих років.

Про це голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін заявив на прес-конференції в УНІАН.

За словами Шабуніна, «старі корупційні схеми, започатковані та «зацементовані» колишнім міністром охорони здоров’я Раїсою Богатирьовою та її командою, не зникли».

«Гравці, які заробляли на цих схемах, лишилися ті самі. З тих чи інших причин з’явилися нові схеми, які загрожують неефективним використанням грошей, смертями хворих та новими витками епідемій, зокрема, СНІДу, бо зараз ВІЛ-інфіковані в Україні не отримують ліків», - зазначив Шабунін.

На думку керівника напрямку «Медицина» «Центру протидії корупції» Олександри Устінової, махінацій та оборудок у сфері охорони здоров’я після Революції гідності стало більше.

«Ми промоніторили близько 90 тендерів (за 2014 рік). Це не усі 18 програм, які діють в Україні, але ті, що забирають левову частину коштів з бюджету України. З 2,3 млрд грн, які виділялися в Україні на закупівлю ліків, 1,2 млрд виділялися на шість програм, які ми моніторили, зокрема, туберкульоз, СНІД, онкологія доросла, онкологія та онкогематологія дитяча, гепатити. Якщо дивитися на основні схеми 2012-2013 років, які запроваджувалися Богатирьовою, в основі всіх закупівель лежали картельні змови. Ринок був поділений між учасниками, вони створювали між собою видимість конкуренції. Зазвичай, усе було домовлено наперед, виходили з одними і тими ж препаратами», - сказала Устінова.

Вона підкреслила, що у 2014 році громадськість очікувала, що нова команда МОЗ розпочне реформи, однак «ситуація не змінилася на краще, а лише погіршилася».

«Якщо до цього, принаймні, були жорсткі правила внутрішнього ринку, які МОЗ встановлював, то у 2014 році через слабке керівництво почали діяти нові схеми, які додалися до нових. Самі учасники ринку, компанії, які ділили ринок, почали використовувати такі інструменти як блокування закупівель, скасування торгів.

Компанії блокували закупівлі, щоб вибити собі кращі умови. А наприкінці 2014 року Кабмін вніс зміни до постанови №117, дозволивши 100-відсоткову оплату ліків та 180 днів відстрочки поставок. Це означало, що усі компанії до кінця 2014 року, у листопаді-грудні, отримали 100% грошей наперед, а ліки могли поставити у червні. Це створило величезну дірку у лікуванні – люди не могли отримувати лікування», - зазначила Устінова.

Вона підкреслила, що в Україні досі працює чимало «недобросовісних компаній».

«У червні мали б поставити ліки для 20 тисяч ВІЛ-інфікованих, і ми маємо інформацію, що ці ліки не будуть поставлені. Компанія, яка отримала 54 млн грн наперед, скоріш за все, поклала їх на депозит або ще якось використала. Вона подає в суд на МОЗ і каже: «Нам потрібна оплата 10 мільйонів». Чому це так сталося? Тому що заплатили наперед. В Україні не можна такого робити. Ми мали дуже схожі ситуації і в 2013 році з фірмою, яка належала «регіоналу», народному депутату Дудці. Фірма збанкрутувала, і ліки, які мала поставити, досі не поставлені – з 2013 року. Жодних санкцій не було застосовано до компанії. Через недолуге керівництво МОЗ ми маємо ситуацію, коли, найімовірніше, у червні перерветься лікування 20 тисяч хворих з ВІЛ-інфекцією», - наголосила Устінова.