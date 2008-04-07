Для профілактики раку молочної залози слід щодня їсти яйця

Холін, важлива поживна речовина, яка міститься у значній кількості в яйцях. Вона зменшує ризик раку молочної залози, повідомляють учені Університету Північної Кароліни /США/. Вивчивши ефект від споживання яєць серед трьох тисяч жінок, лікарі встановили, що велика кількість холіну на 24% запобігає формуванню пухлин в грудній області. В середньому висока кількість холіна була визначена числом 455 міліграм або більше.

Холін необхідний для нормального функціонування клітин, включаючи функцію мозку і нервів, для хорошої пам`яті, здорового серця і метаболізму, незалежно від вашого віку або статі. Особливо потрібен холін для вагітних і годуючи матерів, оскільки він формує ембріональний розвиток і запобігає вродженим дефектам. Одне яйце містить 125,5 міліграм холіну, або приблизно чверть рекомендованої щоденної дози, що робить яйця чудовим джерелом цього вітаміну, стверджують експерти. Холін знайдено виключно в яєчному жовтку. Інші джерела холіну – печінка, пшениця і цвітна капуста. Онкологи радять жінкам для профілактики раку грудей щодня вживати 2-3 яйця.

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