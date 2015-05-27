Більш як 13 тисяч дітей з травмою війни отримали підтримку Штабу Ахметова

Фахівці психологічної служби Гуманітарного штабу Ріната Ахметова продовжують роботу з дітьми з Донбасу, повідомили УНІАН у прес-службі Штабу. На сьогодні більш як 13 тисяч дітей різного віку пройшли заняття. Індивідуальні консультації та групові заняття із психологами проходять як у містах зони АТО, так і на підконтрольних Україні територіях, де є переселенці. Заняття проходять в школах і на базах для переселенців, а в Києві, Донецьку, Маріуполі та Дніпропетровську працюють Центри психологічної підтримки. Індивідуальні консультації отримують і дітки, які отримали поранення в ході бойових дій.

Читайте такожЯк психологи Штабу Ахметова допомагають дітям справлятися зі стресомНаталія Єсіна, волонтер психологічної служби Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, яка працює в зоні АТО:

«Основне завдання – це провести діагностику, виявити діток, яким необхідна психологічна допомога, і зібрати їх в групи для роботи в нашому Центрі на Донбас-Арені. Ми роздаємо буклети, всілякі матеріали для того, щоб працювати не тільки з дітьми, але і з їх батьками, а також з педагогічними колективами».

Читайте такожЦькування однолітків дуже небезпечне для дітей - психологиДіти, які стали свідками обстрілів, під час занять малюють підвали, вибухи, зруйновані будинки, людей зі зброєю, військову техніку. Бувають випадки, коли діти плачуть, розповідаючи свої історії. Але, незважаючи на умови і перенесені травмуючі події, діти випромінюють позитив і готовність до взаємодії.

Світлана, мама третьокласника з Донецької області, з яким займаються психологи Штабу:

«Нам під час обстрілу довелося бігати в гараж, і вдень, і вночі – там є укриття. У мене дитина досі періодично ночами плаче, згадуючи, як летять снаряди. Мені під час занять психолог Штабу Ріната Ахметова дав дуже хороші поради, як можна цей страх перемогти. Це працює, і це дуже важливо».

Гуманітарний штаб Ріната Ахметова запрошує в Центри з надання психологічної допомоги дітей та їх батьків з Донецької та Луганської областей. Тепер у Києві, Маріуполі, Донецьку та Дніпропетровської області можна відвідати групові або індивідуальні заняття з психологами.

Київський Центр психологічної допомоги

вул. Жилянська 75, 12-й поверх, попередній запис за телефоном 044-502-52-17 або по електронній пошті isynelnyk@fdu.org.ua.

Донецький Центр психологічної допомоги

вул. Челюскінців 189-Е, Донбас-Арена, східна рецепція, попередній запис за телефоном 099-907-70-04 або по електронній пошті psychological-help@i.ua

Маріупольський Центр психологічної допомоги

вул. Б. Хмельницького, 24-а, попередній запис за телефоном 099-907-70-04 або по електронній пошті psychological-help@i.ua.

Дніпропетровський Центр психологічної допомоги

Дніпропетровська область, смт. Ювілейне, вул. Радгоспна, 66, попередній запис за телефонами 096-790-76-34 або 066-312-64-70.

Ви також можете задати анонімне запитання психологу по електронній пошті psychological-help@i.ua.