Для офтальмологів у НМАПО проведено трансдисциплінарне навчання

Як повідомили УНІАН у МОЗ, у рамках циклу тематичного удосконалення «Сучасні технології діагностики та лікування косоокості» з 28 квітня по 21 травня 2015 року для лікарів-офтальмологів проведено повний курс трансдисциплінарного навчання «Сучасні методи діагностики та лікування косоокості» обсягом 42 години.

Фахівці зазначали, що національні розробки, такі як діагностичний офтальмологічний набір КК-42, діагностичні лінійки для оперативного визначення показників косоокості не мають рівних у світовій практиці, а технологія трансдисциплінарного навчання допомагає суттєво скоротити час від розробки нових засобів і приладів до практичного впровадження.

Навчання включало 4 модулі, що проведено такими установами:

1. «Мікропризми для лікування косоокості» – Інститут проблем реєстрації інформації НАН України (викладачі – акад. НАН України В. В. Петров, чл.-кор. НАН України А. А. Крючин, к.т.н. С. М. Шанойло).

2. «Структурування медичних знань» – Інститут кібернетики НАН України (викладачі – акад. НАН України О. В. Палагін, д.т.н. М. Г. Петренко).

3. «Онтології медичних знань» – Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України (викладачі – д.т.н. О. Є. Стрижак, к.т.н. М. А. Попова).

4. «Інформаційні аспекти діагностики та лікування захворювань» – кафедра медичної інформатики НМАПО імені П. Л. Шупика (викладачі – проф. О. П. Мінцер, доц. Л. Ю. Бабінцева).