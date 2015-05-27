5 вправ для спалювання жиру

Вправа 1. Присідання + нахили у бік

Встаньте, ноги на ширині плечей, руки за головою, лікті в сторону. Зробіть присідання, вставши нахиліться вправо. Знову присідання і нахил вліво. Чергуйте присідання з нахилами протягом 30 сек.

Вправа 2. Човен + віджимання.

Ляжте на підлогу на живіт, витягніть руки і ноги вгору і затримайтеся в такому положенні на 1 рахунок. Потім відразу ж зробіть віджимання і поверніться до вправи човен. Чергуйте рухи протягом 30 секунд.

Вправа 3. Випади + підйом зігнутої ноги.

Встаньте, ноги на ширині плечей, руки у сторони. Правою ногою зробіть випад назад. Потім підніміть цю ж зігнуту ногу так високо до грудей як зможете, можна навіть підстрибнути. Чергуйте рухи за 15 секунд на кожну ногу.

Вправа 4. Ножиці вгору-вниз.

Ляжте на підлогу, підніміть ноги під кутом 90 градусів і виконуйте вправу ножиці (одна нога вниз, одна вгору) на протязі 30 секунд.

Вправа 5. Стіл.

Станьте на руки і ноги так, щоб поза нагадувала стіл. Підніміть стегна, коліна зігнуті. Зігніть лікті і торкніться сідницями підлоги. Потім випряміть руки і торкніться лівої ноги правою рукою. Поверніться у вихідне положення і повторіть для іншої ноги. Повторюйте вправу 30 секунд.