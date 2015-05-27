Яценюк доручив проконтролювати поставки препаратів для ВІЛ-інфікованих

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав під час засідання уряду.

На засіданні міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі повідомив, що в медустановах є запаси препаратів для ВІЛ-інфікованих до кінця червня.

Він повідомив, що компанія-переможець минулорічних торгів із закупівлі ліків для ВІЛ-інфікованих, згідно з договором, має до 20 червня 2015 року поставити необхідні препарати, з бюджету за поставку препаратів сплачено 52 млн грн.

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Після виступу Квіташвілі Яценюк звернувся до Авакова з проханням розібратися в питанні поставок препаратів для антиретровірусної терапії.

"Арсен Борисович (Аваков), є велике прохання допомогти фірмі невідкладно виконати цей контракт, допомогти нам невідкладно знайти директора цієї компанії, і зробити все, щоб препарати, за які сплачено з державного бюджету, були доставлені", - сказав Яценюк.

Крім того, прем'єр доручив Авакову розібратися, хто і за яких умов підписував цей договір з цією компанією, а Квіташвілі - розробити план "Б" на випадок, якщо препарати не будуть поставлені в строк.

Як повідомляв УНІАН, раніше МОЗ закликало компанію-постачальника ліків, яка виграла тендер на постачання ліків у 2014 році та одержала 100% передоплату на закупівлю ліків у грудні 2014 року, виконати свої зобов'язання.

Як заявив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Перегінець, переможець минулорічних торгів - компанія ТОВ «Вектор Фарма», згідно з договором, має до 20 червня 2015 р. надати необхідні препарати.

Через коливання курсу валют постачальник повідомив про свою неспроможність належним чином виконати договірні зобов'язання, про збільшення ціни договору з 52,6 млн грн до 62,8 млн грн і з відповідним позовом звернувся до Господарського суду. Києва. Згідно з умовами договору, перерахунок ціни товару був можливий лише на день оплати.