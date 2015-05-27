Ідеальний овочевий суп для схуднення

Бажання схуднути приходить до нас незалежно від пори року, але найчастіше навесні і влітку, коли ми приміряємо літні туалети, більш відкриті і обтягуючі.

Безумовно, літо – найкращий час для боротьби із зайвими сантиметрами і кілограмами. Тут на допомогу приходить і одвічне бажання жінки бути красивою, і маса свіжих овочів і фруктів, головних складових переважної більшості дієт. Але як бути з літньою спекою, яка пригнічує, розслабляючи волю? Вихід один – холодні тонізуючі супи, пише medinfo.ua з посиланням на health info.

Ось рецепт одного з них.

Вам знадобиться: 1 корінь селери, 1 пучок щавлю, 1 головка ріпчастої цибулі, 4 томати, 0,5 л овочевого бульйону, 1 ст. ложка лимонного соку, 1 столова ложка подрібненого свіжого естрагону, сіль і перець за смаком.

Корінь селери очистити, промити й нарізати дрібними кубиками. Такими ж дрібними кубиками нарізати томати і цибулю. Овочі змішати, залити невеликою кількістю бульйону і тушкувати на повільному вогні, поки вони не стануть м'якими. Потім долити бульйон, що залишився, довести його до кипіння, додати подрібнений щавель і варити на повільному вогні 10 хвилин.

Суп остудити, за допомогою міксера зробити з нього пюре, посолити, поперчити, заправити лимонним соком і дрібно нарізаним естрагоном, закрити кришкою і поставити в холодильник.

Через дві години суп можна подавати на стіл.