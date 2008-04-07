Президент підписав закон про обмеження реклами алкоголю і тютюну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами”.

Текст документу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реклами Верховна Рада України ухвалила 18 березня.

Згідно з законом, з 1 січня 2009 року на носіях зовнішньої реклами в містах та за їх межами зникне реклама алкоголю, тютюну та слабоалкогольних напоїв. Також у телепередачах буде заборонено наводити будь-яку інформацію рекламного характеру, яка подається у вигляді дикторського тексту та/або звукового супроводу, про спонсора - виробника алкогольних напоїв, його ім’я (найменування) та/або знак для товарів і послуг, що належить спонсору. З 1 січня 2010 року заборонена реклама алкоголю й тютюну у друкованих ЗМІ, окрім спеціалізованих видань. З моменту підписання закону буде заборонено рекламування пива популярними особами.