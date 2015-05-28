Виявлено порушення у законодавстві щодо медико-санітарного забезпечення у в'язницях

Як повідомили УНІАН в Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, про це йшлося на міжвідомчій нараді під головуванням заступника генерального прокурора України Олега Заліска.

Зазначається, що у першому кварталі 2015 року органами прокуратури проведено низку перевірок з цих питань. На усунення виявлених порушень законів прокурорами внесено 468 документів реагування, за наслідками розгляду яких до дисциплінарної відповідальності притягнуто 96 службових осіб.

Проведено перевірки у Дніпропетровській, Львівській, Кіровоградській областях і в Державній пенітенціарній службі України, міністерствах внутрішніх справ та охорони здоров’я України.

«Ці перевірки засвідчили, що вжиті Мін’юстом, ДПтС, МВС та МОЗ України заходи виявилися недостатніми, а несвоєчасне медичне обстеження засуджених, зволікання з переведенням хворих до лікувальних закладів, наявність у них тяжких соматичних та інфекційних захворювань, проведення неякісного лікування або його ненадання є основними чинниками, що призводять до смертності серед засуджених», - зазначається в повідомленні.

Так, у виправних колоніях більшості регіонів порушуються вимоги ст.ст. 115, 116 Кримінально-виконавчого кодексу України щодо створення необхідних матеріально-побутових умов тримання засуджених. Нерідко такі умови не відповідають елементарним правилам санітарії та гігієни. Крім того, вимагає належної взаємодії діяльність ДПтС та МОЗ щодо додержання адміністраціями установ виконання покарань вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», якими не забезпечено ліцензування та акредитації медичних частин.

Крім того, у відомстві повідомили, що генпрокурор поінформував прем’єр-міністра про необхідність закріплення на законодавчому рівні збільшення розміру житлової площі на одного в’язня.