Компанія, яка отримала 52 млн за ліки, але й досі не поставила їх, терміново ліквідується

Як повідомили УНІАН у ВБО "Всеукраїнська мережа ЛЖВ", сьогодні в Єдиному держаному реєстрі України з’явилася інформація про те, що компанія «Вектор Фарма», яка мала поставити ліки для 30 тис. людей, хворих на ВІЛ/СНІД ліквідовується.

Це сталося на наступний день після того, як громадськість оприлюднила інформацію про те, що компанія не збирається поставляти ліки, за які вже було заплачено державою.

«Такий крок може свідчити про те, що компанія не хоче виконувати свої зобов’язання перед Урядом України та поставляти ліки, – стверджує Олена Щербан, юрист «Центру протидії корупції». – Існує величезний ризик того, що держава не зможе не лише домогтися поставки препаратів, але й повернути бюджетні гроші, які були заплачені компанії ще в грудні місяці».

Нагадаємо, що компанія «Вектор Фарма» 22 грудня отримала 52 млн. гривень у вигляді 100% передплати препаратів за ліки для ВІЛ-інфікованих. Це препарати Ламівудин, Зидовудин /Ламівудин, Ефавіренз для 30 тис пацієнтів по всій Україні.

За інформацією ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» вже 15 червня в Україні закінчаться ліки для тисяч ВІЛ-позитивних людей, які мала б поставити компанія.

Причиною такої проблеми стало рішення, прийняте ще минулого року. У 2014 році, за часів керівництва МОЗ Василя Лазоришинця, до постанови Кабінету Міністрів України №117 була внесена «лобістська норма», що дозволила постачальникам ліків отримати 100%-ву передплату товару та 6 місяців відстрочки поставок. Внаслідок цього ліки, які пацієнти в рамках державних програм лікування мали отримати до кінця 2014 року, могли б бути поставлені в Україну тільки в червні 2015.

«Ми маємо інформацію від виробників препаратів про те, що «Вектор Фарма» не перерахувало жодної копійки постачальнику, що унеможливлює постачання ліків в червні місяці, – стверджує Володимир Жовтяк, голова ВБО «Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД». – І факт офіційної ліквідації компанії говорить про те, що сьогодні, спільно з Урядом, на найвищому рівні, невідкладно треба вирішувати проблему перекриття цієї недостачі».

Слід нагадати, що вчора пацієнтські та антикорупційні організації провели акцію під стінами Кабінету Міністрів України, щоб привернути увагу Уряду до цієї проблеми. В результаті Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністру внутрішніх справ розібратися в ситуації та знайти керівників компанії.

«Ми сподіваємося, що МВС зможе вирішити ситуацію з ліками та знайти власників компанії, – стверджує Дмитро Шерембей, голова БФ «Пацієнти України». – Якщо цього не станеться в найближчі дні, то Уряд має терміново шукати інші варіанти вирішення ситуації та блокувати всі рахунки компанії, допоки державні гроші не розчинилися в повітрі. Якщо хоч один пацієнт перерве лікування цього року, то кожен чиновник, який давав брехливі обіцянки і пидписував злочинні контракти, змушений буде піти з посади та відповісти перед судом», – додав він.

Нагадаємо, що 19 березня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України №269-VIII, який надав змогу МОЗ передати державні закупівлі ліків та вакцин міжнародним організаціям. Імплементація цього закону покладена на Міністерство охорони здоров’я, яке вже цього року повинно передати закупівлі міжнародним організаціям. Однією з цілей передачі закупівель міжнародним організаціям було усунення від процесу «компанії-прокладок», які щороку заробляли сотні мільйонів гривень на хворих українцях. Це також дозволить уникнути схожих ситуацій з не поставкою ліків у майбутньому.