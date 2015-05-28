На окупованих територіях Донецької області залишаються понад 5,2 тис. дітей-сиріт

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції повідомила Дар'я Касьянова, керівник програми «Сирітству – ні!» і «Психологічна допомога дітям» Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

«На непідконтрольних Україні територіях Донецької області продовжують діяти інтернати. Рік тому ми говорили, що силами волонтерів штабу Ахметова всіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, евакуювали на мирні території. Але за цей час, на жаль, з'явилися нові сироти. На підконтрольних територіях Донецької області живе 4615 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На підконтрольних територіях – 5256»,– розповіла Касьянова.

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Вона повідомила, що у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу в регіоні проживає 931 дитина, з них: 640 дітей - на підконтрольних Україні територіях і 251 дитина - на непідконтрольних територіях, у тому числі 40 дітей, яких вивезли до Росії. В інтернатних закладах на непідконтрольних територіях залишилося 2 тис. 376 дітей.

За інформацією Касьянової, у січні-квітні 2015 року на підконтрольних територіях Донецької області було усиновлено 26 дітей, 5 з них - іноземцями, ще 106 дітей були влаштовані під опіку.

"Значна кількість дітей, евакуйованих з Донецької області на мирні території України, зараз проживає в інтернатних установах. При цьому з них тільки 15% мають статус сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Складно сказати, з чим це пов'язано. Думаю, насамперед, з тим, що держава намагається таким чином реалізувати право дитини на освіту, але при цьому порушує базове право на сім'ю. Діти із зони АТО розміщуються переважно у спеціалізованих установах, призначених для дітей без норми інтелекту, де вони не можуть отримати документ про середню освіту. А отримують тільки довідку, з якою дитина не зможе перейти в нормальну освітню школу або вступити до вищих навчальних закладів», - сказала Касьянова.