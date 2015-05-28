У Донецькій області працюватимуть мобільні групи психологів

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході прес-конференції розповіла керувникати проектів Гуманітарного штабу Ріната Ахметова Дар'я Касьянова.

За її словами, Гуманітарний штаб Ріната Ахметова запускає новий проект «Мобільні групи психологів».

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"На території Донбасу будуть працювати п'ять мобільних груп, в кожній по 4 психолога: 3 дитячих і 1 універсальний - для батьків, вчителів, соц. працівників. Мобільні групи психологів приступлять до роботи вже в червні. Вони будуть приїжджати в ті населені пункти, де існує необхідність у наданні психологічної допомоги мирному населенню в результаті бойових дій. Завдання проекту – діагностувати максимальна кількість дітей Донбасу і тим, кому це дійсно необхідно, – надати психологічну допомогу", - сказала Касьянова.

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Вона уточнила, що географія проекту - міста і населені пункти, де психологічна допомога для мирного населення особливо затребувана, зокрема, це міста на лінії зіткнення.

"Також мобільні групи будуть працювати за запитом від шкіл, лікарень, дитячих таборів в Донецькій області. До складу мобільних груп увійдуть фахівці, які з листопада 2014 року по травень 2015 року проходили навчання, ініційоване Гуманітарних штабом, за курсом "Травма війни", - зазначила Касьянова.

Експерт підкреслила, що у фокусі нового проекту – діти. «Практично 60 % дітей, яким Гуманітарний штаб Ахметова вже надав першу психологічну допомогу, мають ознаки травматизації. Більше 40 % – відчувають соціальну та емоційну депривацию. Тобто батьки так зайняті проблемами виживання, що не дають своїм дітям любов і турботу в належному обсязі. Ще 15 % дітей мають ознаки посттравматичного синдрому. Вони погано сплять, налякані, в деяких випадках агресивні»,– сказала Касьянова.

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Всього з початку роботи Психологічної служби Штабу Ріната Ахметова близько 14 тисяч дітей отримали первинну психологічну допомогу від Штабу Ріната Ахметова. 6 тисяч дітей регулярно відвідують групові та індивідуальні заняття.