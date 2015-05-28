Кожен п’ятий підліток в Україні вважає власне здоров’я поганим - дослідження

Кожен четвертий підліток в Україні віком від 13 до 17 років раз на місяць вживає міцні алкогольні напої.

Про це свідчать проведені Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) результати дослідження «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді», представлені на прес-конференції в УНІАН заступником голови ЮНІСЕФ-Україна Руді Лухманном.

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За його словами, майже половина школярів без контролю з боку батьків витрачають свої кишенькові гроші. Третина матерів учнів загальноосвітніх навчальних закладів не знає, чим займаються діти у вільний час. 50% опитаних школярів вказали, що батько не знає, де вони бувають після навчання. Майже кожен четвертий підліток (23%) ніколи не грає вдома у спільні ігри з батьками. Спільне обговорення проблем та новин у щоденному спілкуванні в сім’ї зменшується з віком: серед 11- та 13-річних підлітків таких 70%, серед 15-річних – 66%, серед 17-річних – 62%.

У свою чергу голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. Олександра Якименка Ольга Балакірєва зауважила, що самооцінка здоров’я українськими підлітками всіх вікових категорій є нижчою, ніж серед однолітків з інших країн Європи та Північної Америки. Кожен п’ятий підліток вважає власне здоров’я посереднім або поганим, при цьому дівчата удвічі гірше оцінюють стан свого здоров’я (27% назвали його посереднім або поганим), ніж хлопці (14%).

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Скарги на те, що раз на тиждень або частіше відчувають нервозність, висловили 43% (36% хлопців та 51% дівчат); роздратування або поганий настрій – 46% (38% хлопців, 53,5% дівчат); пригніченість – 27% (20% хлопців, 34% дівчат); головний біль – 32% (24% хлопців, 41% дівчат); біль у спині – 23% (20% хлопців, 26% дівчат); біль у животі – 22,5% (17% хлопців, 28% дівчат); безсоння – 19% (17% хлопців, 23% дівчат).

За індексом маси тіла 15% хлопців і 7,5% дівчат мають надмірну вагу або ожиріння.

Результати опитування засвідчили, що третина учнівської молоді віком 11–17 років має досвід тютюнокуріння. Кожен десятий підліток вперше спробував викурити сигарету у віці 11 років або раніше. Щодня курять 7% учнівської молоді (10% хлопців та 5% дівчат). Кожен другий учень професійно-технічних навчальних закладів курить щоденно.

За словами Балакірєвої, за останні чотири роки кількість учнів, які вживають алкогольні напої, залишається незмінною. Кожний сьомий серед 11-річних та 76% 17-річних мають досвід споживання будь-якого алкогольного напою. Кожен десятий хлопець та 6% дівчат спробували алкоголь ще у віці 11 років або раніше. Майже кожен четвертий підліток віком від 13 до 17 років раз на місяць вживає міцні алкогольні напої. Четверта частина підлітків хоч раз у житті були п’яними – 6% серед 10-річних та 61% серед 17-річних.

Кожен дев’ятий підліток вживав марихуану хоча б раз за життя. Згідно з дослідженням, вік першого вживання марихуани найчастіше припадає на 15–16 років.

Як заявила Балакірєва, через низький рівень обізнаності про ВІЛ та ризиковані поведінкові практики українські підлітки наражаються на ризик отримання інфекцій, що передаються статевим шляхом, та інфікування ВІЛ. Серед 13-17-річних підлітків кожен третій хлопець і кожна шоста дівчина мають досвід статевих стосунків. Майже кожен восьмий хлопець і кожна третя дівчина не використовували презерватив під час останнього статевого акту.

«Тільки 24% мають правильні знання про шляхи передачі ВІЛ, що є суттєво нижчим, ніж бажане цільове завдання досягти 95% показника поінформованості серед молоді», - сказала Балакірєва.

Найбільшу роль в поширенні інформації про ВІЛ/СНІД відіграють вчителі (64%), Інтернет (62%), ЗМІ (62% опитаних назвали телебачення, 34% - газети, 29% - журнали), медичні працівники (60%), батьки (46%). Дві третини (66%) знають, куди можна звернутися, якщо є бажання пройти тестування на ВІЛ.

Результати дослідження також засвідчили, що третина учнівської молоді щонайменше раз на рік брала участь у бійках. Кожна п’ята дівчина «самостверджується» за допомогою кулаків.

36% учнів зазнавали образ щонайменше раз на рік, а 41% - ображали інших учнів/студентів свого навчального закладу. Кожен восьмий підліток був ображений, принижений через СМС-повідомлення, запис на «стіні» у соціальній мережі, електронний лист, запис на сайті. Майже кожен десятий підліток був ображений через розміщення фото без його дозволу в Інтернеті в непривабливому вигляді, впродовж останніх двох місяців.

Дослідження також засвідчило низький рівень фізичної активності та пасивне проведення часу. Щоденними інтенсивними (тривалістю не менш як година) фізичними вправами займаються 35% 10-річних підлітків та 18% 17-річних. «Низький рівень залучення до занять фізичною активністю спостерігається за даними всіх етапів опитування (з 2001-го по 2014 рік), коли Україна стала учасником цього дослідницького проекту», - сказала Балакірєва.

76% підлітків переглядає телепередачі (відео) до трьох годин на день, однак з віком ця частка зменшується. На комп’ютерні ігри підлітки витрачають менше часу, ніж на перегляд телепередач, як у будні, так і у вихідні дні. Найактивнішими комп’ютерними гравцями є 13-річні підлітки – 26% витрачають на день від чотирьох до шести годин.

Електронними гаджетами найбільш активно користуються 16-17-річні підлітки: близько третини у будні та 40% у вихідні дні витрачають на це більше чотирьох годин.

Соціологічне опитування було проведене у 2014 році у 458 навчальних закладах (опитано 11 тис. 390 респондентів), розташованих у 313 населених пунктах.

Дослідження реалізовано Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка за технічної підтримки Дитячого фонду ООН в Україні, в рамках міжнародного проекту Всесвітньої організації охорони здоров’я «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді», здійсненного у 42 країнах Європи та Північної Америки.

Опитування проведено вчетверте (кожні чотири роки).