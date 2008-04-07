На Донеччині затримано лікаря-хабарника

Потрібно оформити групу по інвалідності або отримати регрес – плати. За таким принципом, за словами правоохоронців, працював один із співробітників Макіївської санепідемстанції. Ціна від 300 гривень до 300 доларів.

Радикуліт, зсув дисків, міжхребетна грижа. Такі хвороби заробив Володимир після 25 років роботи у шахті. Останній рік він практично не виходив із лікарень. Вирішив оформити регрес. Збір документів привів його до керівника одного з відділів Макіївської санстанції.

Шахтар Володимир, зокрема, розповів: «Сказав мені лікар, що план з профзахворювання вони вже виконали. Отже, дорогенький, наступного року. Я кажу, ну, як же так, я ж ледве ходжу. А він, не знаю, лікуватимемо. Ну, я й говорю, може, домовимося». Домовитися вдалося за 700 гривень, затверджує пан Володимир. Через півтори місяці він оформив регрес. За словами правоохоронців, працівник санстанції був Головою комісії з розслідування профзахворювань.

В.о. начальника ОГСБЕП Радянського РО м. Макіївки Сергій Шевирьов, додав: «У його функціональні обов`язки входило розслідування причин професійного захворювання, а також виїзд на місце роботи особи, яка звернулася за отриманням документів необхідних для оформлення. Після обстеження складалися акти, робився остаточний висновок».

Погорів співробітник санстанції на хабарі у 100 доларів. У момент обшуку у кабінеті голови комісії знайшли ще 100 доларів та 700 гривень. Як стверджує підозрюваний, здирством ніколи не займався та хабарів не брав.

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