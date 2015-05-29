Україна не в змозі побудувати "Лікарню майбутнього", кошти на яку збирав фонд Катерини Ющенко
09:49, 29 травня 2015Країна
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Гроші на проект у 2006 році збирали як пожертви під час всеукраїнського телемарафону. Всього було зібрано 262 мільйона гривень
«Дитяча лікарня майбутнього» – проект, ініційований дружиною колишнього президента
Катериною Ющенко / Фото: УНІАН
Міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі заявляє про відсутність грошей на «Дитячу лікарню майбутнього». Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.
«Цікавий задум, але дуже вартісний. Поки що у нас таких коштів немає. Зараз він у нас, скажімо, «on hold», на паузі. Сподіваюсь, що запустимо», – зазначив він.
Як відомо, «Дитяча лікарня майбутнього» – проект, ініційований дружиною колишнього президента Катериною Ющенко. Гроші на нього у 2006 році збирали як пожертви під час всеукраїнського телемарафону. Всього було зібрано 262 мільйона гривень.
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