Україна не в змозі побудувати "Лікарню майбутнього", кошти на яку збирав фонд Катерини Ющенко

Міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі заявляє про відсутність грошей на «Дитячу лікарню майбутнього». Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«Цікавий задум, але дуже вартісний. Поки що у нас таких коштів немає. Зараз він у нас, скажімо, «on hold», на паузі. Сподіваюсь, що запустимо», – зазначив він.

Як відомо, «Дитяча лікарня майбутнього» – проект, ініційований дружиною колишнього президента Катериною Ющенко. Гроші на нього у 2006 році збирали як пожертви під час всеукраїнського телемарафону. Всього було зібрано 262 мільйона гривень.