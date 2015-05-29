Україна не в змозі побудувати "Лікарню майбутнього", кошти на яку збирав фонд Катерини Ющенко

09:49, 29 травня 2015
Країна
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Гроші на проект у 2006 році збирали як пожертви під час всеукраїнського телемарафону. Всього було зібрано 262 мільйона гривень

Міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі заявляє про відсутність грошей на «Дитячу лікарню майбутнього». Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

«Цікавий задум, але дуже вартісний. Поки що у нас таких коштів немає. Зараз він у нас, скажімо, «on hold», на паузі. Сподіваюсь, що запустимо», – зазначив він.

Як відомо, «Дитяча лікарня майбутнього» – проект, ініційований дружиною колишнього президента Катериною Ющенко. Гроші на нього у 2006 році збирали як пожертви під час всеукраїнського телемарафону. Всього було зібрано 262 мільйона гривень.

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