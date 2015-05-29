За рік не можна збільшити тривалість життя на рік - Квіташвілі

В Україні низька тривалість життя порівняно з більшістю держав Європи. Про це в ефірі Радіо Свобода сказав міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі.

«На це впливає дуже багато чинників: якість життя, навколишнього середовища, медицини у тому числі. Нові технології та нові методи лікування продовжують життя, треба до цього прагнути. Проте, якщо хтось думає, що за рік можна збільшити тривалість життя на рік – це неможливо», – сказав Квіташвілі.

Міністр зазначає, що у Грузії показники тривалості життя вищі: у середньому для жінок – 76 років, для чоловіків – 70.

«Не думаю, що цей показник у Грузії збільшується. Він там стабільний останні 5-6 років», – уточнює міністр.

За даними ООН, у 2014 році тривалість життя українців становила приблизно 68 років, в той час як в Європі найвищий цей показник у Швейцарії і становить приблизно 82.

Одним із світових лідерів з тривалості життя є Японія, тривалість життя японців у 2014 році становила приблизно 83 роки.