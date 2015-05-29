За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, шестеро були поранені
12:56, 29 травня 2015Країна
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Про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко
Інструктор Денис Сурков проводить тренінг з тактичної медицини для бійців 74-го окремого розвідувального батальйону, у Дніпропетровській області / Фото: УНІАН
За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, шестеро були поранені.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
Він зауважив, що основних втрат сили АТО зазнали у передмісті Донецька.
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