За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, шестеро були поранені

12:56, 29 травня 2015
Країна
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Про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко

Інструктор Денис Сурков проводить тренінг з тактичної медицини для бійців 74-го окремого розвідувального батальйону, у Дніпропетровській області, тактична медицина, поранені / Фото: УНІАН

За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, шестеро були поранені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

Він зауважив, що основних втрат сили АТО зазнали у передмісті Донецька.

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