За минулу добу в зоні АТО загинув один український військовослужбовець, шестеро були поранені

За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув, шестеро були поранені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

Він зауважив, що основних втрат сили АТО зазнали у передмісті Донецька.