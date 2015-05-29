Українські вчені розробили унікальні перев'язувальні матеріали для бійців АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Він зазначив, що Інститут фізики НАН України «розробив перев'язувальні матеріали на основі радіаційно зшитих гідрогелей, призначені для лікування ран і опіків».

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За словами Лисенка, головні переваги цих матеріалів у тому, що вони дають миттєвий ефект знеболення та є цілком стерильними.

Як сказав Лисенко, «гідрогелеві пов’язки очищують рану, вбираючи з неї різні виділення, і при цьому пропускають крізь себе воду, даючи можливість обробляти рану ліками поверх пов’язки», а також вони не прилипають до рани.