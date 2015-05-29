Медичні служби Міноборони створюють новий вид аптечок для бійців за стандартами НАТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Медичні служби Міністерства оборони та лікарі створюють новий тип аптечок для бійців, які йдуть на завдання на декілька днів і відірвані від військових частин та базових пунктів. Ця аптечка передбачає наявність препаратів для оперативного вирішення різноманітних проблем", - сказав він.

Лисенко зауважив, що нова аптечка відповідатиме усім стандартам НАТО і коштуватиме близько 1 тис. грн.

Речник також зазначив, що лікарі медичної служби Національної гвардії взяли участь у тренінгу-семінарі з надання першої медичної допомоги в зоні ведення бойових дій за стандартами НАТО. Особлива увага у програмі курсу приділялася проблемам надання першої медичної допомоги в секторі обстрілу і тимчасових укриттях. В ході заняття була змодельована атака на блокпост, під час якої один із гвардійців був поранений.