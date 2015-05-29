Медичні служби Міноборони створюють новий вид аптечок для бійців за стандартами НАТО
Медичні служби Міністерства оборони України та лікарі створюють новий вид аптечок для бійців за стандартами НАТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.
"Медичні служби Міністерства оборони та лікарі створюють новий тип аптечок для бійців, які йдуть на завдання на декілька днів і відірвані від військових частин та базових пунктів. Ця аптечка передбачає наявність препаратів для оперативного вирішення різноманітних проблем", - сказав він.
Лисенко зауважив, що нова аптечка відповідатиме усім стандартам НАТО і коштуватиме близько 1 тис. грн.
Речник також зазначив, що лікарі медичної служби Національної гвардії взяли участь у тренінгу-семінарі з надання першої медичної допомоги в зоні ведення бойових дій за стандартами НАТО. Особлива увага у програмі курсу приділялася проблемам надання першої медичної допомоги в секторі обстрілу і тимчасових укриттях. В ході заняття була змодельована атака на блокпост, під час якої один із гвардійців був поранений.