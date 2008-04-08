Фрукти в боротьбі із зайвою вагою

В даний час існує безліч дієт, але серед всього цього різноманіття своєї популярності не втрачають фруктові дієти, які ще є і смачними.

Бананова дієта достатньо ефективна.

З її допомогою можна втратити до трьох кілограмів за три дні. Вона дуже корисна при серцево-судинній недостатності, ожирінні, захворюваннях жовчних шляхів і печінки, а також при гіпертонічній хворобі.

Суть цієї дієти полягає в тому, що за день можна дозволити собі з`їсти два-три банани і три стакани знежиреного йогурту або молока.

Всі продукти слід розділити на декілька прийомів, причому краще всього, якщо ви вживатимете окремо банани і молочні продукти.

Якщо вам складно дотримуватися такої дієти, то можна просто дотримуватися бананових розвантажувальних днів один раз в одну-две тижні.

Яблучна дієта дуже корисна при гіпертонії, ожирінні, є ефективним засобом профілактики атеросклерозу. Слід зазначити, що, не дивлячись на те, що в яблуках містяться практично всі необхідні організму речовини, яблучна дієта не може бути використана як основна система харчування.

Якщо вам потрібно схуднути, то можна влаштовувати собі в тиждень один-два яблучних дні, а якщо вам потрібно просто підтримувати вагу, то достатньо один раз в місяць влаштовувати собі яблучний день.

Суть дієти проста.

Розрахована на шість днів.

Протягом першого дня вам потрібно буде з`їсти один кілограм яблук.

У другий день ви можете собі дозволити півтора кілограми яблук.

У третій – два кілограми.

У четвертий день вам знову дозволено з`їсти два кілограми яблук.

У п`ятий – півтора кілограми.

У шостій - обмежтеся одним кілограмом.

Окрім вживання яблук вам дозволено є сухарі з чорного хліба без солі і пити несолодкий чай, краще віддати перевагу зеленому чаю.