На Львівщині з туберкульозом боротимуться й священики

У Старосамбірському районі на диспансерному обліку налічується близько 200 хворих на туберкульоз, серед яких троє дітей та один підліток. Лише торік медики виявили цю недугу в 60 осіб. Усі інфіковані - працездатного віку. З початку 2008 року на облік взяли 17 хворих.

Головний лікар Старосамбірської ЦРЛ Юрій Войтів закликав голів сільрад і священиків просити громадян особливо у гірських віддалених селах пройти флюрографію. Він припускає, що насправді хворих є набагато більше.

У Самбірському районі налічується майже 900 хворих на туберкульоз, з яких 563 жителі сіл. Хворі 4 підлітки та 2 дітей. З початку 2008 року медики виявили 11 нових хворих.

У 2007 році в Самборі і районі вперше не виконана туберкулінодіагностика серед дітей та підлітків через відмови батьків.

www.zaxid.net