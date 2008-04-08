Чи можуть відмовити чоловіку в присутності при пологах?

Деякі жінки стикаються з такою ситуацією, коли з якихось причин вони дістають відмову у присутності чоловіка на пологах.

Породілля хоче відчувати підтримку улюбленої людини в дуже відповідальний момент в своєму житті, а чоловік хоче хоча би своєю присутністю полегшити страждання своїй обраниці.

Тож чи існують перешкоди в рішенні цього питання?

Чи можуть заборонити чоловікові бути присутнім на пологах, і якщо так, то чим повинна бути аргументована відмова?

Почнемо з того, що чинне законодавство не забороняє присутність при пологах чоловіка або інших близьких родичів породіллі. Проте, є умови, які вони повинні виконати.

Наприклад, у присутності сторонньої особи проведення пологів повинне відбуватися в окремому пологовому залі.

А ця умова часто вимагає фінансових витрат. Далі, присутній повинен надати медичний документ про те, що у нього немає інфекційних захворювань.

Але, навіть дотримання цих умов не дає гарантії в позитивному рішенні питання, і стороння людина може дістати відмову в допуску його в пологовий зал.

Остаточне рішення ухвалюється черговим лікарем. Таке право дане йому з тієї причини, що саме він спостерігає за станом породіллі. У тому випадку, коли у нього виникає хоч би щонайменший неспокій з приводу вагітної жінки, то стороння особа, у тому числі і чоловік, може дістати відмову.