Які антибіотики не можна приймати при хворобах печінки

Якщо ви страждаєте гепатитом В і у вас підвищені печінкові ферменти, то чи можна в цьому випадку приймати антибіотики, адже саме вона є основним органом, що бере участь в перетворенні препаратів в організмі?

У цьому органі відбувається зміна хімічного складу ліків, після чого вони стають більш-менш активними.

Якщо у людини наявні порушення в роботі печінки, то відбувається зміна метаболізму лікарських препаратів, може початися накопичення їх в організмі, і вони можуть стати причиною токсичної дії на різні органи і системи організму.

Також, можна спостерігати і посилення основного ефекту при прийомі того або іншого медичного препарату.

При захворюваннях печінки не слід приймати наступні препарати: акарбоз, азитроміцин, препарати чоловічих статевих гормонів, анаболічні стероїди, метилдоф, лідокаїн, метотрексат, миконазол, пірацетам, прокаїнамід, левоміцетин, естроген, гіполіпідемічні препарати (статини), антидепресанти.

Якщо ж у хворого є важка печінкова недостатність, то слід виключити прийом аспірину, антикоагулянтів непрямої дії, гепарину, димедролу, альфа і бета інтерферону, карведолола, клопідогрела, кетоконазола, кетотифену, солі магнію, моксонидина, препаратів золота, нестероїдних протизапальних препаратів, деяких видів снодійних, антибіотиків групи тетрациклінів, макролідів, ципрфлоксацинів, протитуберкульозних препаратів, кваметала, ранітидину, гіпотиазиду, диаскарба, жиророзчинних вітамінів (D, A, K), їх похідних і аналогів.

Та і дозування багатьох інших препаратів повинні бути зниженими.

Окрім цього при лікуванні слід здійснювати постійний контроль над функціонуванням печінки.

Будьте уважні при прийомі лікарських препаратів, при призначенні якого-небудь з них обов`язково повідомите лікаря про наявність у вас печінкових захворювань.