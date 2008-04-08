Рослини, які регулюють тиск

Справді, природа подарувала людині рослини, застосовуючи які, вона може відрегулювати свій артеріальний тиск, а у разі серйозних серцево-судинних недуг зменшити їхні прояви. Женьшень . Корінь женьшеню є загальнозміцнювальним і тонізувальним засобом для всіх систем організму. Зокрема, він стимулює кровообіг. Препарати женьшеню рекомендують застосовувати у разі гіпотонії (зниженого артеріального тиску), загальної слабості, підвищеної втомлюваності, депресії, для зміцнення організму. Щоб уникнути фальсифікацій, препарати женьшеню доцільно купувати в аптечній мережі.

Розмарин. Листя розмарину м`яко стимулює кровообіг і зміцнює нервову систему, що важливо у лікуванні й профілактиці захворювань серцево-судинної системи. Його застосовують у разі порушень кровообігу, низького артеріального тиску. Розмарин можна застосовувати у вигляді чаю:

2 ч. л. листя розмарину заваріть 1 склянкою окропу, накрийте і залиште настоюватися протягом 10 хвилин. Пийте розмариновий чай уранці і вдень по 1 склянці.

Омела біла. Трава омели ефективна у лікуванні гіпертонії легкої форми. Окрім того, вона знижує рівень холестерину в крові. Омела біла входить до складу багатьох чайних сумішей проти атеросклерозу, гіпертонії, а також для зміцнення серцевого м`яза. Чай з омели можна приготувати в домашніх умовах: 2 ч. л. подрібненої трави залийте 2 склянками холодної води й настоюйте протягом ночі, вранці процідіть. Розділіть настій на 3 частини і вживайте зранку, вдень і ввечері. Настій з омели можна приготувати й іншим способом:

1 ч. л. подрібненої трави омели заваріть 1 склянкою окропу, накрийте й дайте настоятися протягом 10 хвилин, процідіть. Пийте по півсклянки 2-3 рази на день.

Часник. Часник вважається одним із найважливіших лікарських засобів м`якої дії, що застосовують у лікуванні пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Він розширює судини, запобігає згортанню крові, знижує рівень холестерину в крові, справляє антигрибкову й антибактеріальну дію. Для ефективної профілактики серцевих проблем, а також для відновного лікування після інфаркту, інсульту тощо потрібно щодня вживати по 2-4 зубчики часнику в овочевих салатах, разом із сиром, хлібом та іншими стравами. Окрім того, можна 3 рази на день пити 1 ч. л. свіжого часникового соку або приймати 20 крапель настойки часнику: 200 г часнику очистити, подрібнити, залити 300 г медичного спирту (або горілки), настояти протягом десяти днів у темному місці.

Черемша. В академічній медицині черемша вважається менш ефективною за часник. Проте народна медицина високо цінує цю рослину. Бо її дія на судини дуже подібна до дії часнику. Тому людям, хворим на гіпертонію, атеросклероз судин, її потрібно активно вживати в їжу у вигляді салатів, бутербродів. Людям із чутливим шлунком черемшу краще вживати так: вимочити листя та бульби черемші протягом 2-3 годин у теплому молоці, потім молоко злити і випити. Дуже ефективним є чай із черемші: 2 ст. л. трави залийте 1/2 л окропу, накрийте й дайте настоятися 15 хвилин, процідіть і випийте протягом дня.