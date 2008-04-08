Як зробити поставу ідеальною?

Для того, щоб твоя хода була граціозною необхідно виправити поставу. А зробити це зовсім неважко. Необхідно просто робити гімнастику, яка, між іншим, досить приємна.

Вправа 1. Для виконання цієї вправи тобі потрібно буде притулитися до стіни всім тілом – потилицею, плечима, сідницями.

У такому положенні необхідно присісти і в такому положенні пробути близько хвилини.

Таку вправу необхідно виконувати 3 рази на день: вранці, вдень і увечері.

Вправа 2. Тепер махи. Тобі необхідно одночасно зробити мах лівою ногою і правою рукою 7 разів, після цього повтори цю вправу з точністю та навпаки: роби мах правою ногою і лівою рукою, також 7 разів.

Вправа 3. Для виконання цієї вправи тобі необхідно скласти долоні разом, після чого їх слід опустити перед собою, притиснувши ребрами до тіла.

У такому положенні необхідно плавно піднімати руки вгору, не розмикаючи при цьому долонь.

Після цього, опусти руки, також не розмикаючи долонь. Цю вправу слід повторити не меншого 10 разів.

Ця гімнастика не займає багато часу, в той час, як ці вправи є дуже ефективними.