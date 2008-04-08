Лікувальні заклади Кіровоградщини отримали автомобілі медичної допомоги

12 лікувальних закладів Кіровоградщини, серед яких обласна дитяча лікарня, обласний госпіталь ветеранів війни, кардіологічний, протитуберкульозний та онкологічний диспансери, сьогодні отримали автомобілі медичної допомоги, придбані за кошти спонсорів .

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином в області стартував соціально-гуманітарний проект «Людина – в центрі уваги влади», який передбачає надання матеріальної допомоги мешканцям Кіровоградщини за кількома напрямками – охорона здоров’я, безпека життя, підтримка ветеранів та багатодітних сімей.

Ключі від автомобілів головним лікарям закладів урочисто вручали голова обласної державної адміністрації Василь МОЦНИЙ та голова обласної ради Микола СУХОМЛИН.

Серед подарованих автомобілів - 10 машин санітарного транспорту, які слугуватимуть лікарям обласних медичних закладів для виїзних оглядів сільського населення. Ще 2 автомобілі швидкої медичної допомоги, вартістю 95 тис. грн. кожен, вручено об’єднаному автогосподарству медичних закладів для оперативного виклику медичних фахівців та Новоархангельській ЦРЛ.

Під час виступу губернатор висловив подяку усім, хто долучився до акції і допоміг лікарням отримати нові машини. Серед спонсорів – промисловці, підприємці, аграрії, депутати обласної та Верховної Ради України.

За словами головного лікаря обласної лікарні Миколи ШЕВЧУКА, це вперше на Кіровоградщині спонсори подарували медичний транспорт на таку значну суму.