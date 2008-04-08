Українським хірургам нададуть новітнє обладнання для тренінгових операцій

Компанія Gohnson&Gohnson висловила готовність надати сучасне обладнання для тренінгових операцій українським хірургам, повідомили УНІАН у прес-центрі МОЗ України.

Днями відбулася зустріч генерального директора представництва компанії в Україні Тетяни Бакуніної з Міністром охорони здоров`я України Василем Князевичем. Участь у зустрічі взяли заступник міністра охорони здоров`я Василь Лазоришинець, головний лікар Державного закладу "Клінічна поліклініка №1" Державного управління справами Дмитро Дячук, представник компанії Gohnson&Gohnson Максим Жигалов.

Нагадаємо, тренінг на високотехнологічному симуляторі дозволяє фахівцям удосконалювати свої навички проведення кардіологічних, ендоваскулярних операцій, операцій на судинах серця та головного мозку. Симулятор створює умови, максимально наближені до реальних, даючи можливість хірургу досконально вивчити техніку та методику проведення маніпуляцій, освоїти сучасне обладнання. Хірург, що працює на симуляторі переживає ті ж відчуття та бачить на моніторі те ж, що й під час реальної операції. Таким чином, тренінг дозволяє досягти значного зменшення ризиків вчинення фатальних помилок під час проведення операцій.

Тетяна Бакуніна поінформувала, що учбові центри з аналогічною системою навчання лікарів вже відкриті в Казані, Москві (РФ) та плануються ще в низці регіонів Росії. Найкращий же та найпотужніший знаходиться у Гамбурзі, який запросили відвідати українських фахівців. "Ми пропонуємо Україні створити свій центр та готові надати допомогу у забезпеченні симуліторами", - заявила Бакуніна. У відповідь міністр охорони здоров`я Василь Князевич підтвердив зацікавленість у отриманні високотехнологічного обладнання та відзначив, що українські лікарі повинні мати достойні умови вдосконалення своєї майстерності. Сторони також обговорили питання запровадження курсу лекцій та підготовки так званих менеджерів медичної галузі. "Сьогодні є нагальна потреба у таких менеджерах, адже ніхто не опікується питаннями прибутковості чи збитковості медзакладів, аналізом потоків хворих тощо. Нам потрібно міняти ідеологію ведення справ", - заявив міністр.

Заступник міністра охорони здоров`я Василь Лазоришинець, який контролює питання підвищення якості навчання вітчизняних медиків, зазначив, що можливість пройти в Центрі курс підвищення кваліфікації матимуть лікарі з усієї України. Головний лікар Державного закладу "Клінічна поліклініка №1" Державного управління справами Дмитро Дячук у свою чергу звернув увагу, що в Україні працюють лікарі, що мають досвід ендоскопічних операцій, та практику роботи у клініках Франції, Німеччини та ін. європейських країн. Тож, високопрофесійні лікарі готові долучитись до вирішення питання підготовки кадрів для нового Центру після проходження відповідних етапів ліцензування.