Яценюк візьме участь у засіданні колегії МОЗ

Сьогодні Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк візьме участь у засіданні колегії Міністерства охорони здоров'я України.

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. У повідомленні наголошується, що початок засідання колегії об 11.00. Місце проведення: проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус Національного медичного університету ім. А. А. Богомольця.

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