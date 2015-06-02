Яценюк візьме участь у засіданні колегії МОЗ
09:06, 02 червня 2015Країна
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Сьогодні Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк візьме участь у засіданні колегії Міністерства охорони здоров'я України.
REUTERS
Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
У повідомленні наголошується, що початок засідання колегії об 11.00.
Місце проведення: проспект Перемоги, 34, морфологічний корпус Національного медичного університету ім. А. А. Богомольця.
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