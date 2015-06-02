До Донецька прибула фінальна у травні автоколона Гуманітарного рейсу Ахметова

«35 машин - це 700 тонн вантажу, які дозволять сформувати 50 тисяч наборів виживання, відправляються у фінальній в травні автоколоні. Вони везуть стандартний продуктовий набір: крупи, горох, вівсяні пластівці, олію, рибні та м'ясні консерви тощо. Доставка цього вантажу дозволить виконати план поставок і ті зобов'язання, які брав на себе Штаб Ахметова в травні. Вже наступного тижня вирушить перша колона 20-го Гуманітарного Рейсу Ріната Ахметова, який неодноразово заявляв, що продовжує допомагати мирним жителям Донбасу», - прокоментував відправку колони волонтер Гуманітарного штабу Максим Ровінський.

З урахуванням цієї автоколони всього в травні ГумШтаб планує доставити на Донбас продукти для формування 350 тисяч наборів виживання для дорослих і 42 тисяч дитячих наборів для мирних жителів Донецької і Луганської областей по обидві сторони лінії зіткнення.

Регулярні поставки продуктів дозволяють Штабу Ріната Ахметова продовжувати безперебійну видачу наборів виживання мирного населення Донецької і Луганської областей. Станом на 29 травня, Штаб видав 3 232 398 наборів виживання. На цьому тижні допомогу можна було отримати більш ніж в 65 пунктах видачі як в зоні АТО, так і на підконтрольній території Україні, а також у містах і селах на лінії зіткнення.