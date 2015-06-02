Променевий центр "Охматдиту" може відкритися вже за 3 місяці

Як передає кореспондент УНІАН, про це Коваль сказала під час презентації старту кампанії «300 життів щороку» з добудови нового корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Вона нагадала, що будівництво нового корпусу, який включає центр променевої терапії, але загалом розрахований на 23 відділення, розпочався у 2011 році. Вартість проекту - 1,8 млрд грн. На сьогодні освоєно 400 млн грн. У жовтні 2013 році державне фінансування призупинилося. Завдяки рішенню уряду та групі народних депутатів стало можливим відновити будівельні роботи. Коваль нагадала, що прийнято рішення про виділення на будівництво нового корпусу цього року 500 млн грн і передачу «Охматдиту» до сфери управління Міністерства охорони здоров’я.

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За словами Коваль, впродовж року, коли було відсутнє фінансування, проводилась акція зі збору благодійних коштів на влаштування покрівлі над центром променевої терапії, який є окремим блоком нового корпусу і відкриття якого має стати першим кроком зі створення в Україні сучасної системи онкогематології. У ході благодійного проекту «Носиш Y-футболку – будуєш «Охматдит» було зібрано 280 тис. грн, чого вистачило на добудову покрівлі над блоком Д, де й буде центр променевої терапії.

«Першим буде здаватися в експлуатацію блок Д цього корпусу. Три місяці потрібно нам, щоб завершити повністю цей центр, якого ще не має в Україні. Обладнання вже закуплено й очікує монтажу. Тобто три місяці, щоб повністю його завершити, і лікарі зайдуть і почнуть освоювати технології та оснащення», - сказала Коваль. При цьому весь корпус загалом планується здати в експлуатацію через рік, зауважила вона.

За словами Коваль, цей центр, крім того, що надаватиме сучасне лікування українським дітям, стане майданчиком для підготовки висококваліфікованих спеціалістів для потреб усієї України.

У сьогоднішньому заході також взяли участь міністр охорони здоров’я Олександр Квіташвілі, головний лікар «Охматдиту» Юрій Гладуш, а також народні депутати, які лобіювали виділення коштів на добудову нового корпусу.

За словами Квіташвілі, цього року необхідно запустити одразу кілька відділень у новому корпусі. Міністр зазначив, що на перебачені 500 млн грн планується завершити повністю будівництво корпусу та розпочати оснащення новим обладнанням частини нових відділень.

«Закінчити це будівництво – це честь нашого уряду та символ змін у країні в системі охорони здоров’я. Я хочу всіх привітати з цим рестартом – ми знімаємо з паузи проект і починаємо його занову», - сказав Квіташвілі.

Він запевнив, що відновлення будівництва не буде відтягуватись, а він зробить усе необхідне, щоб воно розпочалося найближчим часом.

У свою чергу народний депутат Олег Ляшко заявив, що має інформацію від будівельників, що фінансування закладене в бюджеті «аж на кінець року». У зв’язку з цим він пообіцяв разом з іншими депутатами, які активно підтримують реалізацію проекту добудови «Охматдиту», ініціювати в парламенті «переформатування бюджету», щоб кошти почали надходити для добудови нового корпусу вже у червні-липні.

Щодо презентованого проекту «300 життів щороку» Коваль пояснила, що саме така кількість українських дітей щороку отримує діагноз, який потребує пересадки кісткового мозку. Третині з них необхідна трансплантація кісткового мозку від нерідного донора, але в Україні такі операції не проводяться. Центр променевої терапії, який буде відкритий в «Охматдиті», зможе проводити такі операції. Крім того, загальна кількість трансплантацій збільшиться в чотири рази. Одна пересадка коштуватиме державі від 150 тис. грн, а для батьків буде безкоштовною. Зараз операції у країнах західної Європі з пересадки кісткового мозку від нерідного донора коштують від 200 тис. до 550 тис. євро. Підраховано, що за останні три роки на операції з пересадки кісткового мозку українці витратили за кордоном 90 млн євро.

Під час заходу представники громадськості змогли ознайомитись з добудованою покрівлею блоку Д нового корпусу, де буде розміщено відділення дитячої радіології.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня у прес-службі МОЗ України заявили про рішення уряду передати лікувально-діагностичний комплекс «Охматдиту» до сфери управління Міністерства охорони здоров'я.

З початку добудови комплексу «Охматдиту» функції замовника будівництва виконувало держпідприємство «Укрмедпроектбуд», але об’єкт входив до сфери управління Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року і реалізації інфраструктурних проектів.

Законом «Про державний бюджет України на 2015 рік» у зв’язку з тим, що Нацагентство вже фактично не існує, видатки на добудову лікувально-діагностичного комплексу у сумі 500 млн грн закріплені за МОЗ. При цьому виникла потреба в передачі об’єкта до сфери управління Міністерства охорони здоров'я і відповідне рішення прийняв уряд. Це фактично розблокувало питання добудови.