В установах охорони здоров'я Міноборони лікуються 207 учасників АТО
207 бійців, які були поранені під час Антитерористичної операції, проходять лікування та реабілітацію у військово-лікувальних закладах Міноборони України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Міністерства оборони України полковник Вікторія Кушнір сьогодні на брифінгу в Києві.
"На сьогоднішній день на лікуванні та контролі в закладах охорони здоров'я Міністерства оборони України знаходиться 199 військовослужбовців Збройних сил України та 8 військовослужбовців інших військових формувань, поранених в ході АТО", - поінформувала вона.
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При цьому прес-секретар зазначила, що 40 військовослужбовців лікуються за кордоном та ще 131 учасник АТО проходить реабілітацію в санаторно-курортних установах.
За час проведення АТО в медичних установах Міноборони проліковано 4 788 військовослужбовців ВСУ.