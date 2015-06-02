В установах охорони здоров'я Міноборони лікуються 207 учасників АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Міністерства оборони України полковник Вікторія Кушнір сьогодні на брифінгу в Києві.

"На сьогоднішній день на лікуванні та контролі в закладах охорони здоров'я Міністерства оборони України знаходиться 199 військовослужбовців Збройних сил України та 8 військовослужбовців інших військових формувань, поранених в ході АТО", - поінформувала вона.

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При цьому прес-секретар зазначила, що 40 військовослужбовців лікуються за кордоном та ще 131 учасник АТО проходить реабілітацію в санаторно-курортних установах.

За час проведення АТО в медичних установах Міноборони проліковано 4 788 військовослужбовців ВСУ.