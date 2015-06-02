Кабмін затвердив обсяги лікарських засобів, звільнених від ПДВ на період проведення АТО

Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду №544-р від 27 травня 2015 року, опублікованим на сайті Кабміну.

Згідно з розпорядженням, від сплати ПДВ звільняються медвироби і ліки, які використовуються медичними установами або учасниками АТО при наданні допомоги постраждалим. До переліку входять 5 найменувань лікарських засобів і 8 медвиробів.

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Як повідомляв УНІАН, 19 березня цього року Верховна Рада ухвалила закон, що визначає порядок здійснення державних закупівель лікарських засобів і медичних виробів, а також встановлює спрощений порядок державної реєстрації цих лікарських засобів. Зокрема, передбачено механізм залучення до таких закупівель спеціалізованих міжнародних організацій.