“Інноваційні технології в хірургії”

В м. Полтава, 10-11 квітня відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю “Інноваційні технології в хірургії” (ІV скліфосовські читання) Організатори: Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України. 36024, Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел. (05322) 2-68-74 Запрошені до участі: представники США, Росії, Польщі, Молдови, МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter