“Інноваційні технології в хірургії”
10:41, 08 квітня 2008Країна
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В м. Полтава, 10-11 квітня відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю “Інноваційні технології в хірургії” (ІV скліфосовські читання)
Організатори: Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія” МОЗ України. 36024, Полтава, вул. Шевченка, 23. Тел. (05322) 2-68-74
Запрошені до участі: представники США, Росії, Польщі, Молдови, МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій
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