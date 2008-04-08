“Сучасні аспекти раціонального харчування”

В м. Київ, 10-11 квітня відбудеться науково-практична конференція з міжнародною участю “Сучасні аспекти раціонального харчування” Організатори: "Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни харчування" МОЗ України 01042, Київ, Чигоріна, 18. Тел. (044) 284-51-21 Запрошені до участі: представники Росії, Нідерландів, Німечини, МОЗ та АМН України, науково-дослідних установ, профільних кафедр вищих навчальних закладів, медичні працівники відповідного фаху, студенти, молоді вчені; представники ЗМІ, громадських організацій, зацікавлені особи

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