За час проведення АТО загинули 16 медпрацівників
13:22, 02 червня 2015Країна
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За час проведення антитерористичної операції на сході України загинули 16 медичних працівників, ще 60 зазнали поранень.
За час проведення АТО зазнали поранень 60 медичних працівників
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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова комітету Верховної Ради з охорони здоров'я, радник президента України Ольга Богомолець на засіданні колегії МОЗ, що відбувається за участі прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.
"На сьогодні загинули 16 наших колег, 60 отримали поранення", - сказала вона.
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