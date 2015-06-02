За час проведення АТО загинули 16 медпрацівників

За час проведення АТО зазнали поранень 60 медичних працівників

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила голова комітету Верховної Ради з охорони здоров'я, радник президента України Ольга Богомолець на засіданні колегії МОЗ, що відбувається за участі прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

"На сьогодні загинули 16 наших колег, 60 отримали поранення", - сказала вона.