Визначено порядок фінансування санаторіїв-профілакторіїв ВНЗ

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 247 народних депутатів із 327 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом планується встановити, що правління Фонду соціального страхування України затверджує порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів за рахунок коштів Фонду.

Визначається, що серед основних завдань Фонду та його робочих органів є забезпечення оздоровчих заходів (часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів).

Фонд зобов'язаний, зокрема, укладати угоди на часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів.

Передбачається встановити, що кошти Фонду використовуються, зокрема, на часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів в порядку, визначеному правлінням Фонду.

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Крім того, пропонується, що за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг, серед яких забезпечення оздоровчих заходів (часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів).

Закон також планується доповнити статтею 29-1 "Забезпечення оздоровчих заходів", згідно з якою для забезпечення оздоровчих заходів Фонд здійснює часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів в межах асигнувань, які щорічно визначаються при затвердженні бюджету Фонду на наступний фінансовий рік.

Як зазначається в пояснювальній записці, прийняття відповідних змін передбачатиме фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України у розмірі 44,8 млн. грн., що здійснюватиметься в межах бюджету Фонду на поточний рік (3,73 млн. грн. в місяць).

Передбачається, що реалізація проекту акта забезпечить стабільне функціонування 50 санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів, а також забезпечить роботою понад 1,2 тис. медичних працівників.