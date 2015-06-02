Визначено порядок фінансування санаторіїв-профілакторіїв ВНЗ
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (щодо часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів) (№1865).
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 247 народних депутатів із 327 зареєстрованих у сесійній залі.
Законопроектом планується встановити, що правління Фонду соціального страхування України затверджує порядок часткового фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів за рахунок коштів Фонду.
Визначається, що серед основних завдань Фонду та його робочих органів є забезпечення оздоровчих заходів (часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів).
Фонд зобов'язаний, зокрема, укладати угоди на часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів.
Передбачається встановити, що кошти Фонду використовуються, зокрема, на часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів в порядку, визначеному правлінням Фонду.
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Крім того, пропонується, що за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг, серед яких забезпечення оздоровчих заходів (часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів).
Закон також планується доповнити статтею 29-1 "Забезпечення оздоровчих заходів", згідно з якою для забезпечення оздоровчих заходів Фонд здійснює часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів в межах асигнувань, які щорічно визначаються при затвердженні бюджету Фонду на наступний фінансовий рік.
Як зазначається в пояснювальній записці, прийняття відповідних змін передбачатиме фінансування санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів за рахунок коштів Фонду соціального страхування України у розмірі 44,8 млн. грн., що здійснюватиметься в межах бюджету Фонду на поточний рік (3,73 млн. грн. в місяць).
Передбачається, що реалізація проекту акта забезпечить стабільне функціонування 50 санаторіїв-профілакторіїв вищих навчальних закладів, а також забезпечить роботою понад 1,2 тис. медичних працівників.