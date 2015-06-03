Інвалідам з дитинства першої групи після 18 років соцдопомогу не зменшуватимуть

8 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Змінами передбачено, що у разі, якщо щомісячний розмір державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд інвалідам з дитинства 1-ї групи підгрупи А не досягає розміру державної соціальної допомоги з надбавкою на догляд, що виплачується на дітей-інвалідів підгрупи А віком від 6 до 18 років, здійснюється щомісячна доплата у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

Читайте такожДепутати звільнили від мобілізації батьків дітей-інвалідів

Голова Комітету ВР у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю Олександр Третьяков зазначив, що йдеться про найтяжчу групу інвалідів з дитинства. Він додав, що на сьогодні розмір допомоги такому інваліду до 18 років становить «1950 грн, але як тільки дитина-інвалід досягає 18 років, то розмір допомоги знижуються майже на 300 грн і складає 1660 грн». За словами Третьякова, і це при тому, що всі розуміють, що потреби людей з віком тільки зростають.

«Основна мета законопроекту - не знижувати суми допомоги», - додав він.

Закон набуде чинності з 1 січня 2016 року.