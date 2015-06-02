МОЗ презентував пакет законопроектів щодо реформування медичної галузі

2016-й буде перехідним роком для переходу від фінансування за ліжко-місця до фінансування за надані послуги. Заклади охорони здоров'я отримають ту саму кількість коштів, яку вони отримали в 2015 році. Про це йдеться у презентації пакету законпроектів "На шляху до європейської системи охорони здоров'я", пише ТСН.

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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕФОРМИ:

1) Рішення про правову форму закладів охорони здоров'я будуть приймати відповідні органи місцевого самоврядування, що відповідає принципам децентралізації.

2) Заклади охорони здоров'я будуть управляти своїми бюджетами самостійно, розробляти фінансові плани для розвитку установ, ефективніше використовувати ресурси.

3) Заклади охорони здоров'я можуть залучати кошти приватних фондів та донорів, які допоможуть їм інвестувати у сучасні технології для надання сучасної медичної допомоги пацієнтам.

4) У майбутньому система охорони здоров'я отримає переваги від легалізації прихованих платежів, які на сьогодні складають 60-70% усіх витрат на охорону здоров'я.

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ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ МЕДИЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ:

Відбудеться зміна принципу оплати праці персоналу закладів охорони здоров'я: від фіксованої оплати за штатним розкладом – до оплати за надані послуги, які надаються за контрактом між закладом охорони здоров'я і співробітником. Зарплатня медиків залежатиме від обсягу наданих послуг.

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ХТО ОТРИМАЄ ПЕРЕВАГИ? ПАЦІЄНТИ:

1) Кошти йтимуть за пацієнтом.

2) Пацієнти отримуватимуть медичну допомогу, де зручно територіально.

3) Держава оплачуватиме послуги незалежно від того, де вони будуть надані.

МЕДИЧНИЙ ПЕРСОНАЛ:

1) Медики не будуть прив'язані до закладу охорони здоров'я.

2) Медики зможуть заключати кілька контрактів з різними закладами охорони здоров'я.

3) Доходи медиків будуть легальними і залежатимуть від наданих послуг.

ДЕРЖАВА:

1) Належне фінансування галузі, базуючись на аналізі показників здоров'я та якості послуг.

2) Ефективне використання коштів.

3) Контроль якості буде покращено через систему протоколів лікування.